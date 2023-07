Istituita ZTL ad Altavilla Silentina: lo scopo è di garantire la sicurezza a cittadini e turisti

Garantire a cittadini, turisti e visitatori una permanenza serena nei luoghi di intrattenimento maggiormente frequentati è lo scopo dell’amministrazione comunale di Altavilla Silentina, guidata dal sindaco Francesco Cembalo.

Tale scopo è stato perseguito anche attraverso l’istituzione di alcune zone a traffico limitato per i mesi estivi.

Tramite apposita ordinanza, infatti, l’amministrazione comunale ha voluto fortemente limitare il transito delle automobili e degli altri mezzi in Piazza Umberto I e negli spazi adiacenti ad essa dalle ore 20:00 fino alle ore 6:00 del mattino.

La piazza, che è la zona in cui si trova anche il Palazzo Comunale, in questi mesi è piena di persone che, specie nelle ore serali, vi trovano refrigerio ed è il luogo ideale per socializzare e godersi la vita di paese.

Il continuo passaggio di mezzi a motore

Il continuo passaggio di automobili ed altri mezzi a motore avrebbe disturbato la tranquillità del posto impedendo, soprattutto alle categorie più fragili come gli anziani e i bambini, di passeggiare con spensieratezza.

Grazie all’ordinanza, già in vigore da qualche giorno, tutti possono godersi al meglio il centro altavillese luogo in cui, in queste settimane, si stanno tenendo anche diverse manifestazioni e diversi spettacoli.

Sanzioni per i trasgressori

Dalla casa comunale hanno fatto sapere che i trasgressori dei limiti e dei divieti imposti dall’ordinanza saranno puniti con delle sanzioni.