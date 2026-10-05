Ispani, riparte il cantiere sul ponte della SS18: senso unico alternato

Sono ripartiti questa mattina, lunedì 5 ottobre, i lavori di manutenzione programmata sul ponte al km 206,000 della SS18 “Tirrena Inferiore”, nel comune di Ispani. Per consentire le lavorazioni sarà attivato il senso unico alternato, che resterà in vigore fino alla conclusione dell’intervento, prevista per la fine del 2026.

Perché i cantieri ripartono ora

Il riavvio segue la pausa estiva e la riorganizzazione delle attività da parte dell’impresa esecutrice. Il cantiere, dunque, non si è fermato per criticità tecniche: la ripresa è legata a esigenze organizzative dell’appaltatore.

Cosa prevedono i lavori

L’intervento riguarda la nuova opera realizzata dopo la demolizione dell’impalcato preesistente. La fase che parte oggi comprende le attività di manutenzione programmata sul nuovo ponte, che richiedono la regolazione del traffico a senso unico alternato lungo il tratto interessato.

Viabilità: cosa cambia per gli automobilisti

Chi percorre la statale 18 in direzione di Ispani dovrà mettere in conto possibili rallentamenti e brevi attese in corrispondenza del ponte, soprattutto nelle ore di maggiore traffico. La circolazione sarà regolata alternativamente nei due sensi di marcia fino al termine dei lavori. È consigliabile pianificare gli spostamenti con un margine di tempo in più e prestare attenzione alla segnaletica di cantiere.

Chi finanzia e chi dirige l’opera

L’intervento nasce da una Convenzione sottoscritta in precedenza da Anas e dal Comune di Ispani. Anas ha in capo la Direzione dei Lavori, mentre il Comune, che finanzia l’opera, è titolare del Procedimento. L’investimento complessivo supera 1 milione di euro.

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