Ispani: malviventi in azione nella casa comunale

Forzano una porta laterale del comune d’Ispani e si intrufolano nella casa comunale: malviventi in azione la scorsa notte.

La ricostruzione

Una brutta sorpresa ha atteso questa mattina I cittadini del piccolo Comune del Golfo di Policastro. Una banda di ladri, per cause ancora in corso di accertamento, hanno forzato una porta laterale dello stabile e si sono introdotti al suo interno.

Indagini in corso

Ancora ignote le cause dello spiacevole gesto che ha lasciato interdetti i cittadini del piccolo borgo del Golfo di Policastro. Non è la prima volta che ladri si introducono nella casa comunale sottraendo anche materiale importante. Allerate le forze dell’ordine, sul posto necessario è stato l’arrivo dei militari del Nucleo Operstivo e Radiomobile della Compagnia di Sapri e dei militari della Stazione di Vibonati. Secondo una prima ricostruzione dei fatti accaduti, sembra che i ladri non abbiano sottratto nulla. Anche se un resoconto dettagliato potrà avvenire solo nella giornata di domani quando saranno aperti tutti gli uffici. Proseguono senza sosta le indagini da parte dei Carabinieri.