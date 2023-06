Iscrizioni aperte per il contest musicale “Aquara Music Fest”: in palio 1000euro per il vincitore

Aperte le iscrizioni all’edizione 2023 del contest musicale “Fioravante Serraino”, che vedrà la partecipazione di giurati di fama come il chitarrista Fabrizio Barale e il poeta Roberto Collari. In palio ci saranno mille euro per il vincitore.

La rassegna

Giunge alla quinta edizione l’evento musicale Aquara Music Fest, organizzato dall’Associazione Culturale “L’Alveare” di Aquara. L’Aquara Music Fest è dedicato ai gruppi emergenti provenienti da tutta Italia, che avranno l’opportunità di esibirsi con brani propri, sia editi che inediti, senza limiti di genere musicale.

Sin dalla sua prima edizione, l’Aquara Music Fest ha assunto una dimensione nazionale, attirando band e artisti da ogni angolo del paese.

L’intera manifestazione è concepita come un grande contenitore musicale, in cui contest musicali, concerti e masterclass si fondono in un unico evento coinvolgente. Al centro dell’intera manifestazione si trova il contest musicale, dedicato alla passione contagiosa per la musica di avanguardia, sempre alla ricerca di nuovi talenti, come amava fare il membro fondatore dell’associazione, Fioravante Serraino.

Le info utili per il bando

Il bando per l’iscrizione al contest è attualmente disponibile online al seguente indirizzo (clicca qui) Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il 2 luglio 2023.

Ripercorrendo le edizioni precedenti, possiamo ricordare i vincitori delle scorse edizioni: Aftersat (Pozzuoli – Napoli), Daniele De Gregori (Roma), La Stazione delle Frequenze (Benevento), Zaund (Salerno), Simone Ruggiero (Anzio – Roma), Alex Solo (Milano), Stona (Novi Ligure – Alessandria) e Spina (Vallo di Diano Salerno). Per rivivere gli emozionanti momenti delle passate edizioni, è possibile visitare il sito [inserire il link].

Come nelle precedenti edizioni, anche quest’anno sono previsti due premi legati al contest. Il primo è il Premio Aquara Music Fest, che avrà come presidente di giuria il rinomato chitarrista piemontese Fabrizio Barale. Barale ha collaborato con numerosi artisti di fama, come i Pooh, Sade e Yo Yo Mundi, ed è stato chitarrista di Ivano Fossati per tredici anni, fino al suo ritiro nel 2012. Dal 2012, ha aperto uno studio di produzione musicale a Cuneo, sua città natale, e ha iniziato ad insegnare elettroacustica presso il Conservatorio G. Ghedini.

La giuria

Il secondo premio, il Premio della Critica “Fioravante Serraino”, sarà presieduto dal poeta sardo Roberto Collari. Le opere di Collari sono state pubblicate in oltre trentacinque edizioni, incluse antologie e volumi accademici internazionali, come l’Antologia della XII edizione del premio internazionale “Il Federiciano”, l’Antologia della I edizione del premio internazionale di poesia “Premio Dante Alighieri 2021” e il volume “Pagine di Arte e Poesia Contemporanea 2020”.

Collari è stato insignito di quasi cento premi riconosciuti a livello internazionale, tra cui il titolo di “Ambasciatore per la Pace” della Writer’s Union International e della World Peace Federation, nonché il titolo di Alfiere dell’Arte e della Poesia conferitogli dall’Accademia Internazionale di cultura dei Bronzi. Inoltre, è diventato socio dell’associazione “Luce dell’Arte”.

L’appuntamento

Per ulteriori informazioni sui presidenti di giuria e sulle giurie, è possibile visitare il sito (leggi qui). La finale live, con la presenza delle giurie, è fissata per il 23 agosto ad Aquara, nella suggestiva piazza V. Veneto.

Inoltre, il 24 agosto alle ore 9:00, presso il Centro Sociale e Culturale “Fioravante Serraino” in via XXV aprile 1 ad Aquara, si terrà una masterclass dal titolo “Costruire una canzone: dal provino al master”, tenuta dal Maestro Fabrizio Barale. Tutti i concorrenti finalisti avranno l’opportunità di partecipare gratuitamente a questa masterclass.