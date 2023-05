“Io per Lei”: la campagna di Telethon per la festa della mamma torna anche quest’anno

In vista dell’arrivo della festa della mamma, anche quest’anno torna la campagna “Io per Lei” di Telethon.

“Io per lei” di Telethon

La Fondazione Telethon impegnata da oltre trent’anni nella ricerca scientifica per trovare cure e terapie per le malattie genetiche rare, ha lanciato anche quest’anno la campagna “Cuori di biscotto”. Con l’acquisto di questi, si contribuisce a sostenere la ricerca scientifica sulla genetica e a finanziare i progetti della Fondazione.

La campagna “Io per lei” rappresenta un’opportunità per unirsi alla grande catena di solidarietà verso le mamme di bambini affetti da una malattia genetica rara.

Un’occasione unica per dimostrare il proprio affetto a chi amiamo e per sostenere una grande causa. Ogni cuore di biscotto è un gesto di solidarietà, rappresenta un messaggio d’amore che dona speranza a chi lotta ogni giorno contro le malattie genetiche rare.

I Cuori di Biscotto

I cuori di biscotto sono disponibili in tre gustose varianti: pasta frolla al burro, al cacao con gocce di cioccolato e con farina integrale. Questi sono contenuti nelle scatole di latta, disponibili in tre colori differenti: rosa per i biscotti al cacao con gocce di cioccolato, verde per quelli con farina integrale e celeste per quelli di pasta frolla al burro.

Ogni scatola di latta contiene tre vaschette confezionate separatamente, ciascuna con sei biscotti per un totale di 18 biscotti e un peso di 300g. Ogni vaschetta è confezionata singolarmente per preservare il profumo e la fragranza dei biscotti appena sfornati. All’interno della confezione, troverai anche una cartolina con un segnalibro colorato da staccare e conservare, che racconta una storia. Scansionando il QR code, potrai scoprire come continua la storia, con un messaggio speciale. Inoltre, ogni scatola è inserita in una shopper coordinata.

Ecco dove si possono acquistare i cuori di biscotti

Sabato 6 e domenica 7 maggio, acquistando i Cuori di biscotto, sarà possibile sostenere la ricerca scientifica condotta dalla Fondazione Telethon.

Ecco le piazze salernitane dove si possono acquistare i biscotti

Albanella

Battipaglia

Castellabate

Eboli

Giffoni Valle Piana

Montesano sulla Marcellana

Novi Velia

Policastro Bussentino

Pontecagnano

Sala Consilina

Salerno

San Giovanni a Piro

Santa Marina

Sant’Arsenio

Sapri

Serre

Vallo della Lucania