Intossicazione da funghi: coppia in gravi condizioni ad Oliveto Citra

Un pranzo si è trasformato in un dramma per una famiglia di Calabritto. Una coppia, esperta raccoglitrice di funghi, è ricoverata in gravi condizioni in rianimazione all’ospedale San Francesco d’Assisi di Oliveto Citra a causa di un’intossicazione da funghi velenosi.

Ecco cosa è accaduto

Giovedì sera, la coppia e la loro figlia di 34 anni sono arrivate al pronto soccorso presentando sintomi allarmanti. L’uomo di 70 anni e la donna di 63 erano in stato comatoso e disorientati, mentre la figlia, seppur con vomito e vertigini, era più lucida e ha potuto raccontare quanto accaduto. La famiglia aveva consumato funghi raccolti in montagna dallo stesso padre, un esperto boscaiolo che da anni si dedicava alla raccolta di funghi senza mai incorrere in problemi. Tuttavia, questa volta qualcosa è andato storto.

La coppia versa in condizioni critiche

Forse un fungo velenoso, magari confuso con una specie commestibile, ha contaminato il pasto. Le condizioni dei coniugi sono critiche e i medici li tengono sotto stretta osservazione. La figlia, dopo una lavanda gastrica, è stata dimessa ma è comprensibilmente molto preoccupata per i genitori.