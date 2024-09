E’ la stagione dei funghi: i consigli del Dott. Mucciolo per evitare avvelenamenti

Ha suscitato grande spavento la notizia dei due coniugi originari di Sant’Angelo a Fasanella ricoverati, pochi giorni fa, presso l’ospedale di Roccadaspide a causa di avvelenamento da funghi.

La coppia di anziani è ancora in osservazione, sembra che non sia in pericolo di vita, ma l’episodio ha preoccupato tante persone che, puntualmente, in questa stagione si recano nei boschi per cercare e raccogliere i funghi ai fini alimentari.

Il dottore Antonio Mucciolo, anestesista e rianimatore dell’Asl Salerno, in servizio presso l’ospedale di Roccadaspide, ai microfoni di InfoCilento, ha dato delle informazioni e dei consigli e dei suggerimenti utili per evitare rischi e avvelenamenti.