Intervento di soccorso di due diportisti in difficoltà al largo di Agropoli

Alle 08:15, a seguito di una segnalazione telefonica pervenuta alla Guardia Costiera da un segnalante privato, è stato ricevuto l’avviso di due diportisti in difficoltà su un’imbarcazione situata a circa un miglio di distanza dalla zona Vallone ad Agropoli. A causa delle avverse condizioni meteo marine e di un’avaria al motore principale, l’imbarcazione stava allontanandosi pericolosamente dalla costa e non riusciva a fare autonomamente rientro con il solo motore ausiliario.

Intervento della motovedetta SAR CP 2111

In seguito alla verifica della segnalazione, è stato immediatamente disposto l’impiego della motovedetta SAR CP 2111. L’imbarcazione di soccorso ha intercettato l’imbarcazione in difficoltà e ha verificato lo stato di salute dei due diportisti, nonché la buona galleggiabilità dell’imbarcazione. La motovedetta ha quindi fornito assistenza ai diportisti, accompagnandoli in sicurezza fino al rientro in porto.

Importanza della verifica delle condizioni

Dalla Capitaneria di Porto sottolineano l’importanza che tutti i diportisti effettuino una costante verifica delle condizioni del proprio mezzo e delle condizioni meteo marine in atto durante la giornata. Questo è fondamentale per garantire la sicurezza delle attività nautiche e prevenire situazioni di pericolo.

Ruolo del Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera

L’intervento descritto fa parte dei compiti istituzionali attribuiti al Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera. Il servizio SAR (Ricerca e Soccorso) è organizzato in modo da assicurare la disponibilità di un assetto navale specializzato per gli interventi di soccorso 24 ore su 24, senza interruzioni. In particolare, l’operazione MARE SICURO 2023 prevede un’intensificazione delle attività in mare per garantire la sicurezza della navigazione e della balneazione, come avviene ogni anno.