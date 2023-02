Interventi di efficientamento energetico e adeguamento sismico a due scuole del Cilento

L’Ufficio Tecnico del comune di Magliano Vetere, guidato dal sindaco Adriano Piano, ha provveduto ad aggiornare il quadro economico per la realizzazione degli interventi di adeguamento sismico e di efficientamento energetico dell’edificio comunale destinato a scuola dell’infanzia e a scuola primaria.

L’iter del progetto

La struttura da riammodernare e riqualificare si trova in località Annunziata di Magliano Nuovo.

I finanziamenti

Il progetto dei lavori redatto ed approvato nel 2018 e prevedeva un importo totale di 850.000 euro, tuttavia, non rientrando nell’ambito del primo elenco di interventi finanziato dalla Regione Campania e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, si è reso necessario l’aggiornamento della spesa tenendo conto del nuovo prezzario regionale.

Il progetto rientra nei programmi del Pnrr

In questo modo il progetto potrà essere ricandidato a finanziamento sfruttando anche le nuove disposizioni della Regione Campania che ha stanziato ulteriori risorse proprio per permettere l’approvazione di un secondo piano di interventi tramite il Piano Nazionale Ripresa e Resilienza per la Messa in Sicurezza e per la Riqualificazione delle Scuole.

Il quadro economico aggiornato prevede, per l’edificio di Magliano, una spesa complessiva 916.603,58 euro in cui sono inclusi gli allacciamenti delle utenze e tutti i lavori relativi alla sicurezza e all’efficientamento energetico.