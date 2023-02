Interruzione dell’energia elettrica a Sicignano degli Alburni: ecco quando

Il Comune di Sicignano degli Alburni, retto dal sindaco Giacomo Orco, ha diramato un avviso dell’interruzione dell’energia elettrica per la giornata di oggi, martedì 7 febbraio.

Stop dalle 13:00 alle 17:00

La fornitura della corrente da parte di Enel Distribuzione sarà interrotta dalle ore 13:00 alle ore 17:00 a causa di alcuni lavori urgenti da farsi sulla linea.

Le zone interessate

Via Mario Pagano e traverse, via Roma, piazza Plebiscito, piazzetta Garibaldi, la zona alta del paese, via Caracciolo, la zona Aria Vecchia e il Centro Storico.

Gli utenti che vorranno sapere se la zona in cui risiedono sarà interessata dall’interruzione del servizio potranno inviare un sms al n.320.2041500 scrivendo il codice POD presente in bolletta.

Lavori anche ad Altavilla Silentina

Nei giorni scorsi, anche nel Comune di Altavilla Silentina, si sono registrati dei disagi legati ai ritardi per i lavori da parte del personale Enel Energia. «Non se ne può più, domani staremo sette ore senza energia elettrica» ha affermato una residente diffondendo nel web l’avviso affisso nel territorio comunale dall’Enel.

Il freddo invernale non aiuta a rendere sopportabile l’interruzione della corrente e le proteste dei residenti continuano. «E’ la settima volta in un mese che tolgono la corrente per ben sette ore al giorno» ha lamentato una donna del luogo ricordando che la situazione sta creando difficoltà soprattutto alle attività commerciali.