Intensificazione dei servizi estivi della Polizia di Salerno per contrastare la prostituzione illegale lungo la fascia costiera

La Polizia di Salerno ha intensificato i suoi servizi estivi lungo la SP 175 Litoranea e la Zona Industriale al fine di garantire la sicurezza del territorio. Questi servizi straordinari di controllo del territorio, disposti dal Questore di Salerno, si concentrano soprattutto sul contrasto dei fenomeni di illegalità legati alla prostituzione. Nel corso delle attività svolte dal personale della Sezione Volanti di Salerno, mercoledì scorso sono stati individuati tre donne e un uomo vestito con abiti femminili, tutti di nazionalità straniera, intenti ad esercitare l’attività di prostituzione. Due di loro erano già destinatarie di un provvedimento D.A.S.P.O ex Art.10 co 2 D.L. 14/17, che era stato precedentemente notificato loro. Le due donne sono state denunciate per violazione del suddetto provvedimento. Inoltre, altre due persone erano già state allontanate in base all’articolo 9 e 10 del D.L. 14/17 e nei loro confronti sono state elevate sanzioni amministrative.

L’impegno della Polizia di Stato

Questi controlli straordinari rappresentano un impegno costante da parte delle forze dell’ordine per contrastare il fenomeno della prostituzione illegale e garantire la sicurezza dei cittadini e dei turisti lungo la fascia costiera di Salerno. La Polizia di Salerno si impegna a mantenere una presenza costante e attiva nel territorio, specialmente durante la stagione estiva, per prevenire e reprimere qualsiasi forma di illegalità e proteggere il tessuto sociale della città.

La collaborazione tra la Polizia e le altre istituzioni locali è fondamentale per contrastare efficacemente tali fenomeni. La città di Salerno, nota per la sua bellezza paesaggistica e le sue spiagge, desidera offrire ai visitatori e ai residenti un ambiente sicuro e accogliente, dove tutti possano godere delle meraviglie che il territorio ha da offrire.

Il Questore di Salerno ha ribadito l’importanza di questi servizi straordinari e ha espresso la sua gratitudine al personale della Sezione Volanti per il loro impegno e la loro professionalità dimostrati durante le operazioni di controllo del territorio. La Polizia di Salerno continuerà a lavorare instancabilmente per garantire la tranquillità e la sicurezza dei cittadini, affermando con forza che non verranno tollerate attività illegali lungo la costa e nel resto del territorio.