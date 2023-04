Installazione di pannelli fonoassorbenti per una strada più sicura e confortevole lungo l’A2 Napoli-Salerno

Sono in corso, nel rispetto del cronoprogramma, i lavori per l’installazione di pannelli fonoassorbenti sul viadotto ‘Calenda’, lungo la A2 ‘Diramazione Napoli’, nel comune di Salerno.

Questa importante opera di miglioramento delle infrastrutture stradali è finalizzata a garantire una maggiore sicurezza e comfort alla circolazione veicolare lungo questa arteria stradale molto trafficata.

I lavori in programma

Per ridurre al minimo i disagi alla circolazione, Anas, società del Gruppo FS Italiane, ha previsto delle misure di mitigazione del traffico durante i lavori.

Fino alla fine del mese di giugno, nella fascia oraria compresa tra le ore 8:00 e le ore 20:00, sarà in vigore il restringimento della carreggiata sud con chiusura della corsia di marcia. Questa decisione è stata presa per garantire la massima sicurezza durante l’esecuzione dei lavori e consentire agli operai di lavorare in condizioni ottimali.

Le raccomandazioni dell’Anas

Anas consiglia anche dei percorsi alternativi per minimizzare i disagi per i automobilisti. Il traffico leggero e pesante diretto a Salerno potrà usufruire dell’uscita ‘Svincolo Angri sud – SS268’, con prosecuzione lungo la SS268 ed immissione su A30 in direzione Salerno. Mentre il traffico leggero e pesante diretto a Napoli potrà usufruire dell’uscita consigliata ‘A2 Raccordo SA-AV’ con prosecuzione lungo la A30. Questi percorsi alternativi sono stati studiati per consentire una circolazione fluida e ridurre i tempi di percorrenza durante i lavori.

È importante sottolineare che il cantiere sarà gestito in funzione delle esigenze derivanti dalla esecuzione dei lavori, con un limite massimo di velocità di 60 km/h e divieto di sorpasso. Queste misure sono necessarie per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada durante la fase di lavori.

Anas, inoltre, ricorda ai guidatori di seguire sempre le norme stradali e di evitare distrazioni alla guida, come l’uso del cellulare o la guida sotto l’effetto di alcol o droghe. La sicurezza stradale è un obiettivo prioritario e tutti i conducenti sono chiamati a fare la propria parte per garantire una circolazione sicura ed efficiente.

Anas garantisce un servizio attivo di monitoraggio

Per una mobilità informata, Anas offre anche un servizio di monitoraggio del traffico in tempo reale tramite l’applicazione “VAI” disponibile gratuitamente su smartphone e tablet, consultabile su “App store” e “Play store”. Inoltre, il servizio clienti “Pronto Anas” è sempre disponibile chiamando il numero verde gratuito 800 841 148 per fornire informazioni aggiornate sulla situazione del traffico e rispondere alle domande degli automobilisti.

I lavori per l’installazione dei pannelli fonoassorbenti sul viadotto ‘Calenda’ rappresentano un importante investimento per migliorare la sicurezza stradale e garantire una migliore viabilità.