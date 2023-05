Insediato il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Pollica: Nicoletta Banu è la sindaca

Si è insediato, lo scorso 24 maggio, il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Pollica. La nuova sindaca è Nicoletta Manu. Durante la seduta ha prestato giuramento la nuova sindaca junior Nicoletta Banu, è stata eletta la giunta composta da Francesca Maio (Vicesindaco), Andrea Mondelli e Carlo Pucciarelli ed è stato scelto Gabriele Schiavone come Presidente del Consiglio Comunale.

Il commento

«Il 24 maggio è stato un giorno di grande emozione per il nostro comune, poiché abbiamo assistito per la seconda volta all’insediamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze», commentano entusiasti da palazzo di città. Il Sindaco, Stefano Pisani, e l’Amministrazione Comune «esprimono pertanto i più sinceri auguri di buon lavoro a tutti i ragazzi coinvolti in questo progetto di crescita civica».

Che cos’è il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze dà voce ai bambini e ragazzi della città e favorisce la collaborazione tra scuole e amministrazione comunale. Esso si pone come “scuola di cittadinanza”, come occasione formativa per mettere in pratica la progettazione partecipata, investe sulle competenze dei ragazzi, sulla loro capacità di progettazione e di cambiamento. Si pone come uno strumento di grande potenzialità, in quanto permette di realizzare un percorso di trasformazione della realtà il cui punto di partenza sono i bambini.

Il CCR è la sede dove i ragazzi elaborano proposte per migliorare la città in cui vivono, collaborano a prendere decisioni importanti che riguardano il loro territorio, cercano soluzioni a problemi che li riguardano portando il contributo di tutte le classi che partecipano al progetto.