Gaetano Oristanio da impazzire: nessuno come lui in Serie A

Gaetano Oristanio da non credere: l’attaccante scuola Inter, infatti, sta vivendo un momento magico a Venezia. L’attaccante originario di Roccadaspide, e nato a Vallo della Lucania, in questo inizio di stagione ha fatto meglio di tutti in Serie A in un particolare non proprio da poco.

Gaetano Oristanio: nessuno meglio di lui in Serie A

Meglio di Kvara, Leao o Lookman e non solo: Gaetano Oristanio in terra lagunare è diventato il miglior dribblatore della Serie A. Per il talento cilentano sono, infatti, ben 23 i dribbling riusciti, con Belayhane del Verona secondo a 21 e Dodo della Fiorentina terzo a 19. Per il classe 2002, da piccolo soprannominato il “mini Messi”, una media superiore ai 2 dribbling a partita che porta lo stesso calciatore nella top five anche in Europa tra gli Under 23. Meglio di Gaetano Oristanio, in campo continentale, solo in quattro hanno fatto meglio con campionissimi del calibro di Yamal del Barcellona a primeggiare, con 31 uno contro uno vinti, e con la seconda la piazza lontana “solo” tre dribbling.

Continuità di minutaggio, con tutte e 10 le gare di Serie A giocate per almeno 45 minuti, e la consapevolezza di avere la fiducia di mister Di Francesco e del Venezia: l’ex Cagliari e Volendam, andato a segno nel derby con il Verona e con un assist vincente contro il Monza, sta ripagando a pieno la scelta di questa estate quando decise di restare in Italia e di vestirsi con i colori arancioneroverdi.

Le parole del trequartista lagunare

Nei giorni scorsi lo stesso attaccante intervistato dal portale Calciomercato.com ha affermato sul suo trascorso all’Inter e sull’approdo a Venezia: “Sono arrivato all’Inter a 13 anni, è stata una scelta molto difficile perché ero veramente molto piccolo. Ho lasciato casa per andare a Milano e sicuramente non è una scelta facile. Senza famiglia, senza amici. Ho trovato un ambiente bellissimo. Ringrazio l’Inter perché mi ha cresciuto sia come persona che come calciatore. La famiglia aiuta nel prendere questa decisione perché è una scelta importante di vita. Al giorno d’oggi mi sento molto maturo per l’età che ho e vuol dire che è stata una decisione giusta. Venezia è stata una decisione importante, sono molto contento. Credo fortemente nel progetto tecnico. Ringrazio la società, il mister, lo staff, il presidente e tutto il Venezia per aver creduto in me e spero di ripagare la fiducia”.