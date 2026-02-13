InfoCilento premiato alla BIT Milano 2026 con il riconoscimento “Cilento nel Mondo”

Partita la prima edizione del Premio Giornalistico “Nuovi Turismi #CilentoMed”, promosso dalla Rete CilentoMed nell’ambito della Strategia Borghi Salute e Benessere della Regione Campania, con il patrocinio di importanti realtà del settore turistico e dell’informazione.
Il premio
L’idea del premio, nata da Domenico Nicoletti con CilentoMed, punta a valorizzare giornalisti, autori e blogger che raccontano il Cilento attraverso le nuove forme di turismo: esperienze autentiche, benessere, natura, identità dei borghi e una visione moderna e consapevole del territorio. La cerimonia di premiazione si è svolta alla BIT di Milano giovedì 12 febbraio. Tra i 18 articoli selezionati, sono stati premiati:
- Donatella Bernabò su DOVE – Corriere Viaggi con “Cambiare vita in Cilento, tra borghi montani e una natura straordinaria”
- Alessandro Pirollo su Gambero Rosso con un reportage sulla marecucciata, la “polenta del Sud”
- Redazione Travel con “I segreti e le leggende del Cilento che nessuno ti racconta”
- Redazione Lonely Planet con “Cilento slow”
- Cristina Giglio su Runner’s World con “Trekking nel Cilento, i percorsi tra mare e natura”
Riconoscimento speciale a InfoCilento
Un riconoscimento speciale “Cilento nel Mondo” è stato assegnato a InfoCilento per il programma della giornalista Raffaella Giaccio, “Una finestra sul mondo“, dedicato al comune di Centola e al percorso ad anello di Capo Palinuro realizzato con il CAI Montano Antilia. Il servizio ha messo in luce le bellezze naturalistiche e culturali del territorio, presentando il Cilento come una destinazione ideale per la qualità della vita.