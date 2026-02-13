InfoCilento premiato alla BIT Milano 2026 con il riconoscimento “Cilento nel Mondo”

Partita la prima edizione del Premio Giornalistico “Nuovi Turismi #CilentoMed”, promosso dalla Rete CilentoMed nell’ambito della Strategia Borghi Salute e Benessere della Regione Campania, con il patrocinio di importanti realtà del settore turistico e dell’informazione.

Il premio

L’idea del premio, nata da Domenico Nicoletti con CilentoMed, punta a valorizzare giornalisti, autori e blogger che raccontano il Cilento attraverso le nuove forme di turismo: esperienze autentiche, benessere, natura, identità dei borghi e una visione moderna e consapevole del territorio. La cerimonia di premiazione si è svolta alla BIT di Milano giovedì 12 febbraio. Tra i 18 articoli selezionati, sono stati premiati:

Donatella Bernabò su DOVE – Corriere Viaggi con “Cambiare vita in Cilento, tra borghi montani e una natura straordinaria”

su DOVE – Corriere Viaggi con “Cambiare vita in Cilento, tra borghi montani e una natura straordinaria” Alessandro Pirollo su Gambero Rosso con un reportage sulla marecucciata, la “polenta del Sud”

su Gambero Rosso con un reportage sulla marecucciata, la “polenta del Sud” Redazione Travel con “I segreti e le leggende del Cilento che nessuno ti racconta”

con “I segreti e le leggende del Cilento che nessuno ti racconta” Redazione Lonely Planet con “Cilento slow”

con “Cilento slow” Cristina Giglio su Runner’s World con “Trekking nel Cilento, i percorsi tra mare e natura”

Riconoscimento speciale a InfoCilento

Un riconoscimento speciale “Cilento nel Mondo” è stato assegnato a InfoCilento per il programma della giornalista Raffaella Giaccio, “Una finestra sul mondo“, dedicato al comune di Centola e al percorso ad anello di Capo Palinuro realizzato con il CAI Montano Antilia. Il servizio ha messo in luce le bellezze naturalistiche e culturali del territorio, presentando il Cilento come una destinazione ideale per la qualità della vita.