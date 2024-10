Infiltrazioni e disagi alla stazione di Pisciotta, viaggiatori chiedono interventi

Il maltempo dello scorso mese di Settembre ha comportato dei danni anche alla Stazione di Pisciotta – Palinuro. Le forti piogge del 19 Settembre hanno infatti provocato delle infiltrazioni nel solaio e determinato la caduta di alcuni calcinacci.

La richiesta di interventi

Una situazione che ancora non ha trovato una soluzione. L’area in questione è infatti ancora transennata e il danno ancora non è stato riparato.

Una vicenda che preoccupa i tanti pendolari che giornalmente si recano presso la stazione di Pisciotta – Palinuro e che vorrebbero che l’interno della stazione fosse messo completamente in sicurezza.

«Chiediamo ad Rfi di intervenire. La zona interdetta è proprio quella dove sono presenti le sedie per l’attesa. Non è possibile che da quasi un mese non si sia intervenuti», dice un pendolare che ogni giorno utilizza il treno per spostarsi.