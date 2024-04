Incidente tra tir e auto: perdono la vita madre e figlio di 12 anni. L’autista del mezzo pesante è di Buonabitacolo

L’incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio sulla statale 100, all’ altezza di San Basilio di Mottola, in provincia di Taranto, ha causato la morte di due persone: una madre e suo figlio di soli 12 anni. La tragedia si è consumata in un tratto di strada già noto per essere pericoloso, dove purtroppo si sono verificati numerosi incidenti nel passato.

Lo scontro

Nello scontro tra un’auto e un tir, il camionista, un ragazzo di soli 24 anni originario di Buonabitacolo, è rimasto ferito ma non in modo grave. La Kia a bordo della quale viaggiavano le vittime si è scontrata violentemente con il camion, causando la morte della madre e del figlio.

Il conducente dell’auto, anche marito della donna deceduta e padre del ragazzo, è rimasto ferito nell’impatto. Anche il conducente del tir ha riportato ferite, ma fortunatamente non gravi. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente i carabinieri, i vigili del fuoco e il personale del 118, che hanno prestato soccorso e provveduto a trasportare i feriti in ospedale.

L’uomo alla guida del Tir

Le condizioni dell’uomo alla guida dell’auto sono apparse subito gravi, mentre il camionista è stato medicato per le ferite riportate. Le condizioni atmosferiche, con l’asfalto viscido a causa della pioggia, potrebbero aver contribuito alla causa dell’incidente. Le autorità competenti stanno indagando per fare luce sulla dinamica dell’accaduto e capire le cause che hanno portato a questa tragedia. La comunità locale è sgomenta per l’ennesima tragedia avvenuta sulla statale 100 dove purtroppo già si sono verificati tragici incidenti stradali.