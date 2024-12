Un incidente si è verificato nelle prime ore del mattino tra San Pietro al Tanagro e San Rufo, coinvolgendo un’auto guidata da un uomo che, secondo le prime informazioni, non ha riportato ferite.

La dinamica

L’incidente, di natura autonoma, è avvenuto in località San Marzano, dove il conducente avrebbe perso il controllo del veicolo, che si è ribaltato. Nonostante il traffico abbia subito rallentamenti, non ci sono stati feriti e non è stato necessario l’intervento dei soccorsi.