Incidente tra autoarticolati: due vittime, c’è anche un autotrasportatore residente a Polla

Un drammatico incidente stradale si è verificato ieri pomeriggio aulla strada statale 655 “Bradanica”, all’altezza del chilometro 67,200. Qui si sono scontrati frontalmente due autoarticolati. L’impatto è stato violentissimo e ha provocato la morte di due persone, tra cui un autotrasportatore nigeriano residente a Polla di 26 anni (l’altra vittima era originaria di Giffoni Valle Piana), mentre un terzo è rimasto ferito gravemente.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Purtroppo, per i due autisti non c’è stato nulla da fare. Il ferito, le cui condizioni sono apparse subito critiche, è stato trasportato d’urgenza in ospedale con l’elisoccorso.

A seguito del sinistro, il tratto di strada interessato è stato chiuso al traffico per consentire i soccorsi, i rilievi e la rimozione dei veicoli incidentati.

Le cause che hanno provocato lo scontro sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine.