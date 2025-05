Incidente sull’A2 nei pressi di Eboli: anziano ferito, traffico bloccato

Attimi di paura si sono vissuti nel primo pomeriggio lungo l’A2 del Mediterraneo, in prossimità dello svincolo di Eboli, in direzione Nord, a causa di un incidente stradale.

Scontro e ribaltamento all’origine del caos

Per cause ancora in fase di accertamento, una Ford Kuga e una Toyota Yaris sono entrate in collisione. L’impatto ha avuto conseguenze più gravi per la Toyota Yaris, che è uscita dalla carreggiata, ribaltandosi oltre il guardrail.

Anziano trasportato in ospedale, illeso l’altro conducente

A bordo della Yaris viaggiavano quattro persone provenienti dalla provincia di Napoli. Ad avere la peggio è stato un uomo di 87 anni, per il quale si è reso necessario l’intervento immediato dei sanitari del 118. L’anziano è stato trasportato in ospedale per ricevere le cure necessarie. Fortunatamente, il conducente della Ford Kuga è rimasto illeso.

Intervento delle forze dell’ordine e blocco del traffico

Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, incaricati di effettuare i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto. Anche i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Eboli si sono recati sul posto per mettere in sicurezza l’area interessata dall’incidente ed estrarre i coinvolti dalle lamiere dei veicoli. A causa delle operazioni di soccorso e dei rilievi, il traffico in direzione Nord è stato temporaneamente bloccato, causando inevitabili disagi alla circolazione.