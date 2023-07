Incidente sull’A2 del Mediterraneo: l’auto si ferma sulla corsia di sorpasso. Provvidenziale intervento della Polstrada di Sala Consilina

Provvidenziale intervento degli agenti della Polizia Stradale di Sala Consilina che questa mattina, lungo A2 del Mediterraneo sono intervenuti in seguito ad un incidente verificatosi al Km63, in direzione sud. Un’automobile, guidata da una donna di 31 anni ha impattato violentemente contro il guard rail posto al lato della carreggiata. A provocare il sinistro, probabilmente un problema ad uno dei pneumatici della vettura che si è fermata, dopo l’impatto, sulla corsia di sorpasso mettendo a rischio la 31enne.

L’intervento della Polstrada

L’immediato arrivo sul posto degli agenti della Polizia Stradale di Sala Consilina ha permesso di mettere in condizioni di sicurezza la donna coinvolta nel sinistro rimasta sotto choc per quanto accaduto. Anche la vettura è stata spostata per evitare altri incidenti. Diversi, infatti, gli automobilisti che nel sopraggiungere in prossimità dell’auto l’hanno sfiorata insieme agli agenti che erano al lavoro.

Il trasferimento in ospedale

La 31enne è stata trasferita, per gli accertamenti del caso, all’ospedale “Luigi Curto” di Polla grazie all’intervento dei sanitari del 118.