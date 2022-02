Ancora un incidente in autostrada. Un’auto, per cause da accertare, è finita fuori strada superando il guard rail e successivamente capovolgendosi.

L’incidente è avvenuto ieri sera intorno alle 20 sulla corsia nord della A2 Salerno – Reggio Calabria prima dello svincolo di Montecorvino Pugliano.

Per estrarre la persona che era alla guida si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Eboli.