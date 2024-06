Incidente sull’A2, coinvolta intera famiglia

Famiglia coinvolta in incidente stradale. È accaduto lungo il tratto dell’autostrada A2 nei pressi della galleria di Campagna. Un’auto, per cause al vaglio degli inquirenti, si è improvvisamente ribaltata.

Sul posto prontamente sono giunti i soccorsi. Le ambulanze del Vopi e della Croce Rossa di Serre hanno provveduto a trasportare i feriti in ospedale ad Oliveto Citra.

Ad avere la peggio sarebbero un uomo e il suo bambino. Per la madre del piccolo invece solo ferite lievi.

Per la ricostruzione generale dei fatti bisognerà attendere i necessari rilievi.

Il traffico veicolare andato in tilt è stato regolamentato dalla Polizia Stradale.