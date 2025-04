Incidente sull’A2 ad Eboli: ventunenne estratto dalle lamiere

Questa mattina si è verificato un incidente stradale sull’A2, all’altezza di Eboli, in direzione Nord. Per cause ancora in fase di accertamento, un’auto ha perso il controllo e si è scontrata violentemente con un camion.

Giovane conducente gravemente ferito, intervento dei vigili del fuoco

Il conducente dell’auto, un ragazzo di ventuno anni, ha riportato gravi ferite a seguito dell’impatto. I vigili del fuoco del distaccamento di Eboli sono intervenuti prontamente per estrarlo dalle lamiere della vettura.

Trasporto in codice rosso all’ospedale di Eboli

Il giovane, con politrauma, è stato soccorso dal personale del 118, giunto sul posto con un’ambulanza del Vopi e l’auto medica. Successivamente, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Eboli in codice rosso. La polizia stradale sta conducendo le indagini per ricostruire l’esatta dinamica e le cause del sinistro.

Altro incidente nella notte sulla SS18 ad Eboli

Nella notte tra sabato e domenica, un altro incidente stradale era stato segnalato sempre ad Eboli. Due auto si sono scontrate mentre percorrevano la strada statale 18 in direzione Cioffi. Due ragazzi a bordo dei veicoli coinvolti sono rimasti feriti e sono stati trasportati all’ospedale di Eboli dal personale sanitario del Vopi, intervenuto con un’ambulanza e un’auto medica.

Indagini dei carabinieri sul secondo sinistro

I feriti del secondo incidente sono stati entrambi ricoverati in ospedale. Sul luogo dello scontro sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Eboli, che hanno effettuato i rilievi necessari per stabilire la dinamica del sinistro e accertare le cause della collisione tra le auto.