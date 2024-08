Incidente sulla Ss18 ad Omignano: giovane estratto dalle lamiere

Un violento incidente stradale si è verificato la notte sulla SS18, all’altezza di Omignano. Un giovane alla guida della sua auto ha perso il controllo del veicolo, sbandando e urtando contro il guardrail.

L’impatto è stato talmente violento che l’auto si è ribaltata, intrappolando il conducente all’interno dell’abitacolo.

Soccorsi tempestivi

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Vallo della Lucania, che, grazie alla loro professionalità e attrezzatura specifica, sono riusciti a estrarre il giovane dalle lamiere dell’auto. Il ferito, in condizioni non gravi, è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118 presente sul luogo dell’incidente e trasportato presso l’ospedale più vicino per accertamenti.

Le cause che hanno provocato l’uscita di strada e il successivo ribaltamento dell’auto sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine.