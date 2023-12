Incidente sulla SS18 a Capaccio: tre auto coinvolte

Incidente stradale questo pomeriggio. È accaduto qualche minuto fa lungo l’asse viario della SS 18 in direzione Santa Cecilia di Eboli, nei pressi della rotatoria che dirama verso Agropoli e anche verso Capaccio Paestum.

La dinamica dell’incidente

Una vettura presumibilmente proveniente da Agropoli direzione Santa Cecilia, per cause al vaglio degli inquirenti sarebbe entrata in collisione prima con un’altra macchina e nella carambola generale una terza vettura sarebbe stata coinvolta. Un frontale con successivo scontro: a quanto si apprende dalle prime sommarie notizie.

I soccorsi

Immediatamente lanciato l’allarme sul posto le ambulanze e i carabinieri. Traffico in tilt e gran lavoro anche per i vigili urbani. Si procede a passo d’uomo.