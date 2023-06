Incidente sulla Cilentana, tre i veicoli coinvolti

Incidente stradale questo pomeriggio sulla Cilentana. È accaduto intorno alle 17:20 tra gli svincoli di Vallo Scalo e Pattano. Tre le auto coinvolte. Una Fiat Panda, una Bmw e Honda. Non è chiara la dinamica del sinistro

Incidente sulla Cilentana: la dinamica

Sembrerebbe che due auto viaggiassero in direzione nord mentre la Honda in direzione sud. Per fortuna l’impatto non è stato violento e nessun passeggero è rimasto ferito.

Sul posto i carabinieri della compagnia di Vallo della Lucania per i rilievi di rito. I militari hanno dovuto anche veicolare il traffico; rallentamenti, infatti, si sono creati in attesa della rimozione dei veicoli.

I precedenti

Purtroppo il tratto tra Vallo della Lucania e Vallo Scalo è stato già al centro di altri incidenti.