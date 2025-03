Incidente sulla Cilentana: tre auto coinvolte

Ennesimo incidente stradale sulla Cilentana. Intorno alle ore 17:00 tre auto, per cause ancora da accertare, si sono scontrate nei pressi dello svincolo di Agropoli Nord.

La ricostruzione

Una delle tre vetture, una Fiat Panda, dopo l’impatto è finita fuori strada terminando la sua corsa tra la vegetazione.

I soccorsi

Immediato l’intervento dei sanitari del 118, intervenuti con delle ambulanze della Croce Rossa di Agropoli. Tre persone sono state trasportate in ospedale per tutte le cure del caso, le loro condizioni non sarebbero gravi. Presenti anche i Carabinieri della compagnia di Agropoli per ricostruire la dinamica del sinistro e veicolare il traffico che è stato chiuso in entrambi i sensi di marcia per alcuni minuti.

Per rimuovere i mezzi incidentati e per prestare soccorso, sul posto anche i Vigili del Fuoco. Questo è solo l’ennesimo incidente che si verifica in questo tratto di strada, talvolta anche con conseguenze gravi.