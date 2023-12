Incidente sulla Cilentana, mamma e figlia trasferite in eliambulanza a Napoli

È con il fiato sospeso la Comunità di Moio della Civitella a causa del terribile l’incidente stradale che nel pomeriggio di ieri, intorno alle 18:30, si è verificato lungo la strada statale 18 Variante Cilentana nei pressi dello svincolo di Prignano Cilento, all’altezza della Diga Alento. Uno scontro frontale tra due automobili la dinamica dello spaventoso incidente: una Lancia Musa con a bordo una 40enne di Moio della Civitella in compagnia della figlia e una Hiunday Tucson con alla guida un uomo.

I soccorsi

Ad avere la peggio sono state proprio le due donne rimaste entrambe incastrate nelle lamiere dell’automobile completamente accartocciata. Motivo per il quale sul posto si è reso necessario l’arrivo dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Vallo della Lucania guidati dal Caporeparto Nunzio D’Amato. Sono stati proprio i caschi Rossi, grazie all’utilizzo del divaricatore, ad estrarre vive dalle lamiere le due malcapitate. Entrambe subito dopo sono state trasferite in codice rosso dai Sanitari del 118 presso l’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania, dove hanno ricevuto le prime cure. Diverse e numerose però le lesioni e le fratture riportate dalla ragazzina e soprattutto dalla madre.

Il trasferimento a Napoli della 40enne e della figlia

Per la 40enne infatti in nottata si è reso necessario il trasferimento in eliambilanza presso l’ospedale “Cardarelli” di Napoli.

Sembra che ad essere colpiti siano stati gli organi interni e che dunque si sia delineato un quadro clinico molto complesso. Stessa sorte per la bimba che invece è stata trasportata in ambulanza all’ospedale “Santobono” a causa delle diverse fratture riportate.

Sull’altra vettura viaggiava invece un amministratore di Orria che viaggiava in direzione nord.

Indagini sulla dinamica

Bisognerà dunque attendere le prossime ore per capire le reali condizioni delle due donne. Ma anche per accertare l’esatta dinamica di quanto avvenuto. Compito quest’ultimo delle forze dell’ordine intervenute sul luogo dell’incidente.