Incidente sulla Bussentina, auto fuori strada: ferito 19enne

Un incidente stradale si è verificato ieri sera lungo la strada statale 517 “Bussentina” direzione Caselle in Pittari. Alla guida dell’automobile, una Opel Corsa, un 19enne che si trovava da solo in macchina.

La dinamica dell’incidente

Probabilmente a causa del terreno reso viscido dalle violenti piogge, il giovane ha perso il controllo dell’automobile ed ha finito la sua corsa contro il guardrail.

Sul posto necessario l’arrivo dei sanitari del 118 per prestare le dovute cure al 19enne. Subito dopo, il malcapitato è stato trasferito in ospedale per i dovuti accertamenti.

Fortunatamente, sembrerebbe che il ragazzo non abbia riportato ferire grave.

Sul posto l’arrivo anche dei Carabinieri della Stazione di Vibonati, siretti sal Maresciallo Francesco Barile, per gli accertamenti del caso e stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. Da parte delle forze dell’ordine di raccomanda la massima prudenza lungo le strade.