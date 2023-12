Incidente sulla A2: autocisterna fuori strada, muore camionista

Incidente mortale sull’A2 del Mediterraneo poco prima dello svincolo di Atena Lucana. Un’autocisterna, per cause in corso di aggiornamento, è uscita fuori strada. Ancora in corso di accertamento le cause che hanno portato al sinistro.

C’è una vittima nell’incidente sulla A2

Nell’incidente ha perso la vita il conducente del grosso mezzo. Il traffico è completamente bloccato. Sul posto la Polizia Stradale di Sala Consilina, i Vigili del Fuoco di Sala Consilina, le ambulanze del 118 ed il personale Anas.

La tragedia si è verificata lungo la corsia Nord.