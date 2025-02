Incidente sul lavoro a Centola: attesa per l’autopsia sul corpo di Giuseppe Pippiti | VIDEO

Si attende l’esito dell’autopsia sul corpo di Giuseppe Pippiti, 52 anni, originario di Battipaglia, morto ieri in un incidente sul lavoro a Centola. L’uomo, che stava svolgendo attività di potatura degli alberi ha perso la vita dopo essere precipitato da un’altezza di circa due metri.

La dinamica dell’incidente

La tragedia è avvenuta nella frazione di San Nicola, dove una famiglia di amici aveva casa. A causa di circostanze ancora in fase di accertamento, ha improvvisamente perso l’equilibrio e, nel tentativo di stabilizzarsi, è caduto a terra.

Il colpo subito è stato fatale, e nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, per l’operaio non c’è stato nulla da fare. I medici del 118, giunti sul luogo dell’incidente, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Disposta l’autopsia

La salma del 52enne è stata sequestrata e trasferita nell’obitorio presso l’ospedale di Sapri, in attesa dell’esame autoptico. Poppiti stava svolgendo un lavoro in una proprietà privata, aiutando una famiglia di amici con la manutenzione del giardino.

Per comprendere appieno le dinamiche che hanno portato a questa tragedia, i carabinieri della stazione di Centola, sotto la guida del luogotenente Giuseppe Sanzone, coordinati dal capitano Francesco Fedocci, sono intervenuti immediatamente.

Il medico legale, anch’egli giunto sul posto insieme ai sanitari della Misericordia, ha eseguito un primo esame sul corpo della vittima, fornendo una valutazione iniziale sulla causa del decesso.

Gli accertamenti autoptici, che verranno eseguiti nelle prossime ore, potranno fornire ulteriori elementi in merito alla gravità dei traumi subiti dall’operaio e alla dinamica dell’incidente.