Tragedia sul lavoro a Centola: operaio cade e perde la vita

Un nuovo drammatico incidente sul lavoro si è verificato nel Cilento, questa volta nel comune di Centola. Un operaio di Battipaglia, di 42 anni, impegnato nella potatura di alcuni alberi con una ditta privata, ha perso la vita dopo essere precipitato da un’altezza di circa due metri.

Un incidente fatale

La tragedia si è consumata nella frazione di San Nicola, dove l’uomo stava lavorando per conto di una famiglia di amici. Secondo una prima ricostruzione, l’operaio avrebbe perso l’equilibrio mentre eseguiva le operazioni di potatura, cadendo violentemente a terra e battendo la testa. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Indagini in corso

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Centola, guidati dal luogotenente Giuseppe Sanzone, che stanno effettuando tutti gli accertamenti del caso per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente. Saranno fondamentali le testimonianze dei presenti e l’ispezione del luogo dell’accaduto. Sul posto anche il medico legale e i sanitari della Misericordia.