Incidente sul lavoro a Campolongo. Muore un indiano schiacciato da un trattore

Incidente sul lavoro. E’ accaduto questo pomeriggio in località Campolongo a Eboli. La vittima è un indiano di 49 anni che sarebbe stato schiacciato da un trattore mentre si trovava a lavoro nei campi della Piana del Sele.

La dinamica

Il mezzo che perde la stabilità col terreno e che si rovescia e l’uomo, un operaio con regolare contratto di lavoro, resta schiacciato dal peso del potente mezzo agricolo.

Sul posto si attende l’arrivo del medico legale mentre le forze dell’ordine stanno ricostruendo l’esatta dinamica dei fatti. A prestare i primi soccorsi i sanitari del VoPi che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

A lavoro i carabinieri della stazione di Santa Cecilia, della Compagnia di Eboli.

La notizia ha immediatamente fatto il giro per la contrada rurale e per la Piana del Sele. Non è la prima volta che si registrano incidenti così drammatici.