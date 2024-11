Incidente su strada di montagna: autoarticolato bloccato a Caggiano

Un autoarticolato è rimasto bloccato lungo un percorso alternativo al viadotto Massavetere, poiché l’autista, seguendo le indicazioni del navigatore, stava dirigendosi verso Buccino. La strada, priva di dissuasori all’ingresso, termina sulla SS 19 ter con un dissuasore che impedisce l’immissione.

Disagi e criticità

Il viadotto Massavetere è attualmente chiuso al transito di mezzi pesanti per consentire lavori di manutenzione, necessari per il sollevamento del piano stradale e l’installazione di cuscinetti antisismici. La struttura temporanea tra le due pile del ponte è ancorata unicamente al piano stradale (ponteggio sospeso) e fissata alle pile per evitare oscillazioni.

Per questo motivo, il transito è vietato ai veicoli con peso superiore a 3,5 tonnellate e larghezza superiore a 2,30 metri.