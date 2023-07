Incidente stradale ad Acciaroli: scontro tra auto e moto

Nel pomeriggio di oggi, nella strada che collega Acciaroli e Pioppi, si è verificato un incidente in cui una moto ha urtato un’auto in movimento.

Fortunatamente, l’incidente non ha causato feriti gravi. Sul posto sono intervenuti prontamente i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione e assicurare la sicurezza dei coinvolti. I feriti sono stati trasportati in ospedale per ricevere le necessarie cure mediche, ma le prime informazioni indicano che si tratta di lievi contusioni e abrasioni.

L’incidente ha causato un breve rallentamento del traffico nella zona, con diverse persone che si sono fermate per prestare aiuto e assistenza.

L’incidente: ecco i dettagli

Lo scontro è avvenuto lungo un tratto di strada molto insidioso e stretto. Il guidatore della moto non è riuscito ad evitare l’impatto con l’automobilista, alla guida di un Audi bianca, sobbalzando rovinosamente a terra. Tanti i disagi alla circolazione con lunghe file che si sono create in attesa dell’arrivo del carro attrezzi.

I soccorsi sul posto

Mentre sono ancora in corso le indagini per cercare di capire cosa abbia comportato l’incidente, sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi e i carabinieri della locale stazione.

Né il motociclista né il conducente dell’auto hanno riportato gravi ferite.