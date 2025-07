Incidente stradale Ascea: auto precipita in un dirupo

Attimi di paura nel pomeriggio di oggi ad Ascea Capoluogo, dove due giovani originari della località Stampella sono rimasti coinvolti in un incidente stradale che, per dinamica e contesto, avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.

I fatti

Il sinistro si è verificato su via dello Sporgente, all’altezza di una curva all’ingresso del centro abitato, venendo da Pisciotta. Per cause ancora in fase di accertamento, la vettura sulla quale viaggiavano i due ragazzi è uscita di strada, finendo la propria corsa in un dirupo sottostante. L’auto si è arrestata su un’area piana adiacente a un edificio in costruzione, evitando per pochi metri l’impatto diretto con la struttura.

Illesi due giovani

Nonostante la violenza dell’uscita di strada, entrambi i passeggeri sono riusciti ad abbandonare l’abitacolo autonomamente, riportando soltanto lievi escoriazioni.

Gli interventi

Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti i sanitari della Misericordia di Ascea, che hanno prestato le prime cure ai giovani. Presenti anche i Carabinieri delle stazioni di Ascea e Pisciotta, impegnati nei rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.