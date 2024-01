Incidente stradale allo svincolo dell’A2 di Atena Lucana: si ribalta fresatrice

Questa mattina si è verificato un incidente stradale nei pressi dello svincolo autostradale dell’A2 del mediterraneo di Atena Lucana, protagonista negli ultimi tempi di altri due sinistri. Un mezzo pesante stava trasportando una fresatrice, utile per la posa dell’asfalto sulle strade, che per cause in corso di accertamento si è ribaltata.

Disagi e traffico in tilt

Il conducente del Vallo di Diano fortunatamente non ha riportato gravi ferite nel sinistro.

Traffico in tilt: il tratto stradale è rimasto, infatti, chiuso per diverse ore.

Sul posto Polizia Stradale di Sala Consilina, i tecnici Anas e la ditta “Menafra” esperta nella rimozione di mezzi speciali e anche nel farlo in tempi rapidi per evitare disagi ulteriori al traffico.