Incidente stradale ad Eboli: scontro tra due auto

Ancora un incidente stradale, è accaduto poco fa sul centralissimo Viale Amendola di Eboli. Due autovetture per cause al vaglio dei carabinieri della locale compagnia, sono entrate in collisione.

La dinamica

Dopo l’urto entrambe le auto hanno finito la corsa tra le fioriere di una pizzeria della zona e la segnaletica stradale. A quanto pare anche un veicolo parcheggiato sarebbe stato danneggiato.

Indagini in corso

Sul posto si sono portati molti presenti e i Carabinieri della locale compagnia. Non ci sarebbero feriti gravi. Le forze dell’ordine sono a lavoro per stabilire l’esatta dinamica dei fatti