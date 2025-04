Paura all’uscita dell’autostrada ad Eboli. Un violento impatto tra un’automobile e un furgone ha alimentato tanto spavento per i conducenti e molti problemi legati alla viabilità.

Disagi alla circolazione

Traffico in tilt all’ingresso della rampa autostradale e via San Vito Martire paralizzata. Sul posto sono prontamente intervenuti gli agenti della polizia locale per ripristinare lo scorrimento veicolare. Per i conducenti, da quanto si apprende, solo qualche ecchimosi e molto spavento.