Incidente sulla Mingardina: due persone coinvolte e disagi alla circolazione

Un’incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi intorno alle 17 sulla strada Mingardina, subito dopo lo svincolo di San Severino di Centola.

La dinamica

Sono due le autovetture rimaste coinvolti nell’impatto: una Fiat Punto, con alla guida una ragazza di Celle di Bulgheria, e un furgonato con a bordo un 35enne.

A causare l’incidente pare sia stato l’asfalto reso viscido dalle leggere piogge cadute nel pomeriggio. Sul posto immediato è stato l’arrivo dei Carabinieri della Stazione di Torre Orsaia, guidati dal Luigitenente Umberto Felice, e successivamente dei colleghi della Radiomobile di Sapri.

I soccorsi

Necessario è stato anche l’arrivo dei sanitari del 118 che hanno soccorso la giovane rimasta ferita a causa dello scontro.

Per la ragazza si è reso necessario il trasferimento presso l’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania per i dovuti accertamenti del caso ma fortunatamente non sembra che la giovane abbia riportato ferite gravi. Illeso invece il conducente del furgonato.

Notevoli invece i disagi al traffico essendo l’arteria molto trafficata.