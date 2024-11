Incidente stradale ad Eboli, auto perde il controllo: paura tra gli automobilisti

Paura nel pomeriggio di oggi ad Eboli dove si è registrato un incidente stradale n via Apollo XI all’incrocio di via Vittorio Veneto.

La ricostruzione

La dinamica dei fatti è al vaglio dei vigili urbani del distaccamento di Eboli. Gli agenti in divisa sono prontamente intervenuti sul posto per espletare tutte le necessarie formalità di rito. Sul posto anche i soccorritori. Stando alle prime indiscrezioni un automobilista a bordo di una 308 Peugeot avrebbe perso il controllo dell’auto che avrebbe poi impattato contro un veicolo in sosta.

Gli interventi

È accaduto poco fa in via Apollo XI all’incrocio con via Vittorio Veneto, nei pressi della scuola Giacinto Romano. Paura tra gli altri automobilisti in transito e per i pedoni.

Sul posto i vigili urbani a garantire la viabilità. Da quanto si apprende l’automobilista non avrebbe riportato gravi conseguenze nell’impatto. Ma per fortuna solo tanto spavento.