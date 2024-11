Ennesimo incidente in litoranea: investito straniero in bicicletta

Ennesimo incidente stradale sulla litoranea di Eboli, in località Campolongo. Un ciclista straniero è stato investito da un’autovettura e trasportato d’urgenza all’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno, dove è ricoverato in prognosi riservata.

Dinamica dell’incidente ancora da chiarire

Al momento, le dinamiche esatte dell’incidente sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine, intervenute sul posto per effettuare i rilievi del caso. Sembra che l’impatto tra la bicicletta e l’auto sia stato molto violento, tanto da provocare gravi ferite al ciclista. I soccorritori del 118, giunti sul posto, hanno trovato l’uomo cosciente ma in condizioni gravi.

Un tratto di strada spesso teatro di incidenti

La litoranea di Eboli, nonostante i numerosi interventi di manutenzione e messa in sicurezza, è purtroppo un tratto di strada particolarmente accidentato e teatro di numerosi incidenti stradali. Spesso sono coinvolti stranieri che risiedono in zona e si spostano in bicicletta, talvolta in condizioni di scarsa visibilità, tanto da determinare pericoli per sé stessi e per i mezzi in transito.

L’incidente arriva a 48ore dalla tragedia avvenuta a Capaccio in cui hanno perso la vita due stranieri che pure si trovavano in bicicletta.