Incidente stradale a Prignano Cilento: auto contro cinghiali, due feriti

Ennesimo incidente stradale nel Cilento a causa di un cinghiale. È accaduto lungo lo strada che collega la Sp45 allo svincolo Prignano Cilento della Cilentana. Un’auto con a bordo due persone era appena uscita dalla superstrada quando ha impattato con un ungulato.

Inutile il tentativo dell’automobilista di evitare l’animale. Per loro necessario il trasferimento all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania con alcuni traumi e contusioni ma per fortuna le loro condizioni non sono gravi.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta la Polizia Stradale che ha effettuato i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’evento.

Una serie di incidenti stradali causati da cinghiali

Questo incidente è solo l’ultimo di una serie di eventi simili. Nei giorni scorsi un uomo di Agropoli ma residente a Cicerale ha impattato con il suo scooter contro un cinghiale finendo in ospedale in gravi condizioni.