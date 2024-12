Per cause ancora in corso di accertamento una donna ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto questa sera a Contursi Terme.

La dinamica

Stando a quanto si apprende l’auto sulla quale la donna viaggiava come passeggera avrebbe impattato contro un muretto mentre percorreva la strada che collega Oliveto Citra con Contursi Terme.

Sul posto le forze dell’ordine che stanno ricostruendo la dinamica del sinistro.