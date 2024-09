Incidente mortale sulla Sp29: «Necessari interventi di messa in sicurezza»

«Su richiesta di Fabio Butrico, Segretario cittadino della Lega Battipaglia, ho inviato una nota al Dirigente del Settore Viabilità e Trasporti dell’Ente per chiedere interventi di messa in sicurezza della SP 29, in particolare nel tratto di Via Festola, tra Battipaglia e Olevano sul Tusciano». Così il consigliere provinciale Giuseppe Del Sorbo.

Nei giorni scorsi un tragico incidente si è verificato proprio in quel tratto di strada. A perdere la vita il 27enne Davide Iannone. Secondo Del Sorbo il sinistro ancora una volta ha evidenziato la pericolosità della strada, dovuta in particolar modo dalla mancanza di illuminazione.

Le richieste

«Con totale spirito collaborativo, riteniamo necessario porre fine ad una condizione che costituisce un serio pericolo per tutti gli utenti della strada, specialmente nelle ore notturne. È indispensabile garantire la sicurezza stradale di tutti. L’Ente Provincia ponga in essere ogni azione utile a tutela della pubblica e privata incolumità», scrive Del Sorbo.