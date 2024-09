Incidente ad Olevano sul Tusciano: comunità in lutto per la morte di Davide Iannone

È una comunità in lutto quella di Olevano sul Tusciano per la morte di Davide Iannone, di 27 anni. È lui la vittima del tragico incidente stradale che si è verificato questa notte sulla Strada Statale 29 che collega Olevano sul Tusciano con Battipaglia.

Tre i veicoli coinvolti nel sinistro tra cui la Ford Fiesta della vittima. Ferita anche una ragazza di Agropoli che è stata trasportata in ospedale dai sanitari del 118. Per fortuna non è in pericolo di vita.

Chi era Davide Iannone

Davide era un giovane molto attivo nella comunità locale e anche uno sportivo. Tanti i messaggi di cordoglio indirizzati alla famiglia da parte di amici e conoscenti. Il 27enne lascia il papà Pasquale, la mamma Carmelina, un fratello e una sorella.

Appena sarà liberata la salma sarà possibile fissare la data delle esequie.