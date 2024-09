Dramma nel salernitano: 27enne muore in un incidente stradale

È di un morto il bilancio di un drammatico incidente stradale che si è verificato la notte scorsa intorno all’una lungo la strada provinciale 29 che collega Olevano Sul Tusciano con Battipaglia che ha coinvolto tre auto.

Nel violento scontro ha perso la vita un giovane 27enne di Olevano sul Tusciano. Inutili sono risultati tutti i soccorsi.

Incidente mortale ad Olevano sul Tusciano, inutili i soccorsi

Sul posto i sanitari del 118 e le forze dell’ordine. Purtroppo i sanitari non hanno potuto far nulla per salvare la vita al giovane. Un’altra persona, una ragazza che era con lui residente ad Agropoli, è rimasta ferita. Agli inquirenti resta il compito di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Le cause del violento sinistro stradale sono al vaglio degli inquirenti mentre la comunità è straziata dal dolore.

Questo è il secondo incidente mortale che si registra in poche ore nel salernitano: nella notte una donna di 59 anni è stata investita e uccisa in litoranea, a Pontecagnano.