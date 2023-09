Incidente mortale al porto di Salerno, scatta lo sciopero

A seguito dell’ennesimo incidente mortale, questa volta all’interno del Porto di Salerno, l’Unione Sindacale di Base – Coordinamento nazionale Mare e Porti proclama uno sciopero immediato di 24 ore in tutte le società. Sciopero che è partito dalle ore 15:30 del giorno 14 settembre 2023.

Saranno garantiti i servizi minimi essenziali, merci deperibili e passeggeri.

La nota dei sindacati

«Non avevamo finito di scrivere il comunicato sui tre operai morti nella fabbrica Esplodenti Sabino di Casalbordino, fatto ancora più grave se consideriamo che nel 2020 avevano perso la vita altri 3 lavoratori, che abbiamo dovuto emettere un nuovo comunicato su un operario travolto all’aeroporto di Bologna mentre lavorava al rifacimento del manto della pista di atterraggio. Un altro incidente mortale nel porto di Salerno che si aggiunge alla lunga lista di omicidi negli altri scali portuali Italiani negli ultimi mese». Le parole non servono più, servono solo i fatti.

Le richieste

«Serve la prevenzione, serve l’applicazione delle norme che ci sono, serve la formazione. Ma tutto questo risulterebbe vano se non si introduce un apparato sanzionatorio che inchiodi alle proprie responsabilità quei datori di lavoro che queste norme non le rispettano, mentre la conta dei morti continua imperterrita a salire. Serve raccogliere le 50.000 firme necessarie per presentare al Parlamento il nostro disegno di legge d’iniziativa popolare sull’introduzione del reato di omicidio sul lavoro, impegno che vede banchetti presenti in tutta Italia con tanto lavoratori e cittadini che hanno firmati senza esitazione», così conclude la nota