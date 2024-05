Incidente in moto a Capaccio: ferito l’assessore al Turismo di Roccadaspide Giuseppe Iuliano

Cinque punti di sutura al volto, precisamente sullo zigomo, per Giuseppe Iuliano assessore allo Sport, al Turismo e allo Spettacolo di Roccadaspide che nel pomeriggio di oggi è stato protagonista di un incidente con la sua Harley Davidson Iuliano era a bordo della sua moto e si trovava nel comune di Capaccio Paestum.

La dinamica

Per evitare un cane, è caduto dal mezzo e alcuni passanti, che conosceva, lo hanno soccorso e accompagnato in ospedale. Presso il nosocomio rocchese è stato sottoposto a tutte le cure del caso e a tutti gli accertamenti.

I soccorsi

I medici hanno anche effettuato una tac per accertarsi dell’assenza di altri traumi. Iuliano è anche presidente dell’associazione “Pasquale, Vincenzo e vittime della strada” che si occupa di sicurezza stradale e dall’ospedale, in cui si trova in questo momento in attesa di ulteriori accertamenti, ha colto l’occasione per invitare tutti ad usare la massima attenzione alla guida.

L’assessore non ha potuto prendere parte al consiglio comunale

L’assessore non ha potuto presenziare alla seduta del Consiglio Comunale tenutasi questa sera, nei prossimi giorni dovrà monitorare la ferita allo zigomo riportata nonostante indossasse il casco e tutte le protezioni utili quando si guida una moto.